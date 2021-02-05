Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı, "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı. Libya'daki son durum hakkında Dışişleri, "Türkiye, uluslararası toplumun bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır" dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMASININ TAMAMI ŞU ŞEKİLDE;

"Libya'da 24 Aralık 2021 tarihinde ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda (LSDF) gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Yeni Ulusal Birlik Hükümeti'nin de LSDF tarafından belirlenen Yol Haritası temelinde en kısa sürede oluşturularak görevine başlamasını temenni ediyoruz.

Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım, Libya'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi birliğinin tesisi bakımından önemli bir fırsat teşkil etmektedir.