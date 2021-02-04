04 Şubat 2021, Perşembe
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

Ticaret Bakanı Sayın , dağa kaçırılan çocukları için binası önünde oturma eylemi yapan annelerini ziyaret etti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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'daki temaslarını sürdüren Bakan Pekcan, beraberinde Vali , AK Parti Diyarbakır milletvekilleri , Oya Eronat, ve AK Parti İl Başkanı ile ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerle görüştü.

Pekcan'ın karanfil verdiği aileler, çocuklarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı.

Ailelerin yanında olduklarını belirten Pekcan, anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Dağa götürülen oğlu için oturma eylemi yapan baba Şevket Altıntaş Bakan Pekcan'a, evlat nöbetini sürdüren ailelerin yaşadıklarını anlattığı kitabı "Diyarbakır Annelerinden Dünyaya"yı hediye etti.

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