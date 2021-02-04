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Son dakika: El Bab'dan kahreden haber! El yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit

Son dakika haberi... , 'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Son dakika: El Bab'dan kahreden haber! El yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "El-Bab JDT Komutanlığına geçici olarak görevlendirilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel 4 Şubat 2021 günü El-Bab'da el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimiz, bugün saat 19.45'te, Gaziantep Havalimanından Afyonkarahisar ili Dazkırı ilçesi Aşağıyenice Mahallesi'ne uğurlanacaktır. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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