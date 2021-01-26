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Başkan Erdoğan yılın ilk atamalarını gerçekleştirecek! Engelliler, şehit yakını, gaziler ve devlet korumasından yararlanan gençlere istihdam

Başkan , engelliler başta olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamının sağlanması için atamaların yapılacağını duyurdu. Türkiye'de binlerce kişinin gözü Ankara'da.

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Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Başkan Erdoğan yılın ilk atamalarını gerçekleştirecek! Engelliler, şehit yakını, gaziler ve devlet korumasından yararlanan gençlere istihdam

Başkan Telegram ve Bip kanallarından 'günaydın' mesajı paylaştı. Başkent Ankara'da şehit ve gazi yakınlarından, gazilerden, devlet korumasında yetişmiş gençlerden ve engellilerden oluşan 3 bin 603 kişinin atamalarının gerçekleşeceğini duyuran , saat 15.00'te ise toplantısının yapılacağını belirtti.

İşte Başkan Erdoğan'ın mesajı..

"Günaydın kıymetli kardeşim…

Bugün Ankara'dayız. Milletin Evi'ndeyiz. Saat 1 buçukta, Şehit ve gazi yakınlarımızdan, gazilerimizden, devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden ve engellilerimizden oluşan 3 bin 603 kardeşimizle bir araya gelecek, çeşitli kamu kuruluşlarına atamalarını yapacağız. Bu atamaların her bir kardeşime hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim muvaffak eylesin. Külliye'deki bu buluşma ve merasimi sonrası saat 3'te de Genel Merkezimizde AK Parti MYK toplantısını gerçekleştirip, yola devam edeceğiz inşallah. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum."

YILIN İLK ATAMASI YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, engelli, devlet korumasından yararlanan genç ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınından oluşan toplam 3 bin 603 kişinin atama kurası hakkında bilgi verdi.

Yılın ilk atamaları engelliler başta olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamını arttırmak için yapılan.

Sosyal atama töreninde, 2 bin 140 engelli, bin 93 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasının yapılacağı ifade edildi.

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