Son dakika: Başkan Erdoğan rektörleri kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ayrı ayrı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ayrı ayrı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Kabul basına kapalı gerçekleşti.