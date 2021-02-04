04 Şubat 2021, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan rektörleri kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Rektörü Prof. Dr. , Rektörü Prof. Dr. ve Rektörü Prof. Dr. 'i ayrı ayrı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan rektörleri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ayrı ayrı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kabul basına kapalı gerçekleşti.






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