Manisa'da kan donduran olay! 4 genç ölü bulundu

Olayın cinayet mi, yoksa intihar mı olduğu ise henüz belirlenemezken, jandarma ekiplerinin yaptığı geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

TRABZONSPORLU MEHMET ZENGİN'İN AKRABASI

Öte yandan ölen gençlerden 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu belirlendi.