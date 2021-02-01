Manisa'da kan donduran olay! 4 genç ölü bulundu
Son dakika haberine göre; Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, liseden arkadaş oldukları öğrenilen 4 genç, otomobil içerisinde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde bulundu. Olayı haber alan gençlerin aileleri olay yerine gelirken sinir krizi geçirdiler.
Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kestelli Mahallesi Bintepeler Atçeşme mevkisinde meydana geldi. Alaşehir ilçesinde oturan Neşet Dalgın (24), Ümit Zangal (20) ve akrabası olan Serkan Zangal (23), iddiaya göre cuma günü Kestelli Mahallesi'ndeki arkadaşları Muharrem Zengin'e (22) misafir olarak olarak geldi.
Lise yıllarından arkadaş oldukları öğrenilen ve birlikte zaman geçiren 4 genç, iddiaya göre bu akşam saatlerinde otomobille Ataşehir mevkisine geldi. Gençlerin bulunduğu bölgeden art arda silah sesleri üzerine mahalle sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, otomobil içerisinde 4 genci başlarından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde gençlerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından pompalı tüfekle vuruldukları saptanan 4 kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bölgeye gelen Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan olay yerinde ekiplerden bilgi aldı.
Jandarma, gençlerin toplu intihar etmiş ihtimalini de göz önünde bulundurarak, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
BİR GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ
Bu arada otomobilde arkadaşları ile birlikte ölü bulunan Neşet Dalgın'ın yarın (pazartesi) doğum günü olduğu ortaya çıktı. Gencin doğum gününden bir gün önce yaşamanı yitirmesi yakınlarını yasa boğdu.
4 GENCİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ OLAYDA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, 4 gencin ölü bulunmasına ilişkin korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin esrarengiz olayla ilgili başlattığı soruşturmada Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın av tüfeği ile vurulduğu, Ümit Zangal'ın ise üzerinde yapılan incelemede ise herhangi bir kesici veya delici silahla yarası olmadığı, boynunun normalden daha oynak olduğu tespit edildi. Ayrıca, olayda kullanıldığı belirtilen tek dolduruşlu av tüfeğinin Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu ileri sürüldü.
YANYANA ÖLÜ BULUNDULAR
Öte yandan tarladan dönen bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda, liseden arkadaş oldukları belirlenen 4 gencin cansız bedenlerinin otomobilin içerisinde değil, aracın yanında yan yana yatar vaziyette bulunduğu öğrenildi. 3 gencin vurulduğu tahmin edilen pompalı av tüfeğinin ise otomobilin yakınında olduğu belirtildi.
Olayın cinayet mi, yoksa intihar mı olduğu ise henüz belirlenemezken, jandarma ekiplerinin yaptığı geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
TRABZONSPORLU MEHMET ZENGİN'İN AKRABASI
Öte yandan ölen gençlerden 22 yaşındaki Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu belirlendi.
CENAZELER ADLİ TIPA GETİRİLDİ
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobilin yanında yan yana yatar vaziyette ölü bulunan 4 gencin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum'u morguna getirildi. Jandarma ekiplerinin esrarengiz olayla ilgili başlattığı soruşturmada av tüfeğiyle vurulan Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın ile vücudunda herhangi bir kesici veya delici silahla yara izi bulunmayan Ümit Zangal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.