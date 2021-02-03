CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin videolu bir mesaj paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN EVLATLARINI SERBEST BIRAKIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin, "Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin." ifadesini kullandı.

"TERÖR SEVİCİ KILIÇDAROĞLU"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına sert tepki gösterdi. Ünal Kılıçdaroğlu için "terör sevici" ifadesini kullandı.

ALTUN'DAN TEPKİ! BUNLAR MI TÜRKİYE'NİN EVLATLARI?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi. Altun paylaşımında "Bunlar mı "Türkiye'nin evlatları?" Biz, öğrencilerimizi, üniversitelerimizi terörizmden, radikalizmden ve vandalizmden korumak için çırpınıyoruz. Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz. Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil!" ifadelerini kullandı.

Bunlar mı "Türkiye'nin evlatları?"



Biz, öğrencilerimizi, üniversitelerimizi terörizmden, radikalizmden ve vandalizmden korumak için çırpınıyoruz.



Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz.



Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil! pic.twitter.com/o9eiZes5hY — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 2, 2021

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ