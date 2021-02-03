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"Terör sevici Kemal Kılıçdaroğlu!" Boğaziçi'ndeki provokatörleri "Türkiye'nin evlatları" olarak tanımladı!

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ndeki olaylarda polise taş atarak saldıran provokatörler için "Türkiye'nin evlatları" kavramını kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu tanımlaması sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'dan sert tepki geldi. Ünal Kılıçdaroğlu için "terör sevici" ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin videolu bir mesaj paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN EVLATLARINI SERBEST BIRAKIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin, "Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin." ifadesini kullandı.

"TERÖR SEVİCİ KILIÇDAROĞLU"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına sert tepki gösterdi. Ünal Kılıçdaroğlu için "terör sevici" ifadesini kullandı.

ALTUN'DAN TEPKİ! BUNLAR MI TÜRKİYE'NİN EVLATLARI?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi. Altun paylaşımında "Bunlar mı "Türkiye'nin evlatları?" Biz, öğrencilerimizi, üniversitelerimizi terörizmden, radikalizmden ve vandalizmden korumak için çırpınıyoruz. Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz. Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil!" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınanların 79u terör örgütü üyesi çıktı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖZALTINA ALINANLARIN 79'U TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI! İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU DUYURDU

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