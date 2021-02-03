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Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den anayasa mesajı! Darbe anayasalarının tortularını ortadan kaldıracağız

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni anayasa hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Darbe anayasalarının tortularının ortadan kalkacağını belirten Bakan Gül, "Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız." açıklamasında bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vakti gelmişti' dediği yeni anayasa için MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de destek verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız. Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak."

BAŞKAN ERDOĞAN "VAKTİ GELDİ" DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni Anayasa çağrısında bulunmuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir" demişti.

İLK DESTEK MHP'DEN GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, "Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir." açıklamasının gündemin ağırlık merkezine yerleştiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisinin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir." ifadelerini kullanmıştı.

DESTİCİ DE DESTEK VERDİ

BBP Lideri Mustafa Destici, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni anayasa çağrısını olumlu bulduklarını ifade ederek, "Nasıl bir anayasa istiyoruz?" başlığı altında, içinde kırmızı çizgilerinin de bulunduğu detaylı çalışmalarını daha önce ilgili kurumlara sunduklarını hatırlattı.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin aksayan yönlerinin ortadan kaldırılması ve hukuk temelli bir ortak yaşam anlayışının geliştirilmesi noktasında düzenlenecek bir anayasaya katkı sunacaklarını bildiren Destici, "2023 vizyonu ile daha müreffeh, daha özgür, daha güvenli ve her alanda üretime yönelik hukuki, idari ve ekonomik projelere destek veren olumlu her türlü hamlenin içinde yer alırız ve destek veririz. Biz toplumsal konsensüse zarar verecek derecede, üzüm yemek yerine bağcıyla uğraşmayı yeğleyen tartışmaların içinde olmayacağız." şeklinde konuştu.

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