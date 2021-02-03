Son dakika haberi..."Enerji alanında 2020 Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz, Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek" - "2020'nin ilk 6 ayında Bilecik'te madenciliğe 392 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların güzel bir sonucu olarak Söğüt'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi. Üretim sürecinde yıllık 6-7 ton altın elde edeceğimiz bu keşfimiz sayesinde 800 kardeşimize istihdam sağlayacağız"." dedi.





"ŞİMDİ İLK HEDEFİMİZ AKDENİZ'DE DE BİR KEŞİF GERÇEKLEŞTİRMEK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji alanında 2020 Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz, Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek. Biz bu hedefler peşinde koşarken, Türkiye için çalışırken bazıları da bizi yıldırmaya çalıştı. 'Ülkemizin ilk sondaj gemisi Fatih çalışmalara başlayacak.' dediğimizde, ilk önce 'Arayamazsınız.' dediler. Aradık. Sonra da 'Bulamazsınız.' dediler. Elhamdülillah bulduk. Şimdi de 'Bulduğunuz gazı çıkaramazsınız.' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki bizim arkamızda milletimiz var, Bilecik var, Söğüt var, milletimizin duaları var. Türkiye'nin kaynaklarını yer altında bırakmayacağız. Nasıl bulduysak öyle çıkarırız Allah'ın izniyle." dedi.

Bakan Dönmez, siyasetin lafla değil, icraatla yapılabileceğini belirterek, "Biz muhalefet gibi siyasetimizi yalanların, iftiralarının, laf cambazlıklarının üzerine kurmadık. AK Parti siyaseti erdem, dürüstlük ve değerler siyasetidir. Biz halkımıza verdiğimiz sözleri her zaman tuttuk. Hayal tacirliği, umut simsarlığı yapmadık." ifadelerini kullandı.

"SÖĞÜT'TE 1,92 MİLYON ONS ALTIN REZERVİ KEŞFEDİLDİ"

Bilecik'in yer altı kaynaklarını millete sunmak için 18 yıldır yatırım ve çalışmalarını kararlı şekilde sürdürdüklerini aktaran Dönmez, "Bilecik'te 18 yılda madenciliğe yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yaptık. 2020'nin ilk 6 ayında Bilecik'te madenciliğe 392 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların güzel bir sonucu olarak Söğüt'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi. Üretim sürecinde yıllık 6-7 ton altın elde edeceğimiz bu keşfimiz sayesinde 800 kardeşimize istihdam sağlayacağız." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada mazlumun, kimsesizin ve haklının yanında olmayı bir görev kabul ettiğini anlatan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, öz değerlerimize olan bağlılığımız ve milletimizden aldığımız güçle her geçen gün daha da büyük bir sorumluluğun altına giriyoruz. Türkiye'nin geleceği, çocuklarımızın yarınları ve mazlum coğrafyalar için yükümüz her geçen gün artıyor. Bu yükün altından Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle kalkıyoruz. Davamız Karabağ'dan Trablus'a, Cerablus'tan Kıbrıs'a kadar haklarımızı sonuna kadar savunmak, mazlumları asla yalnız bırakmamaktır. Girdiğimiz bu çetin mücadelede sizlerden aldığımız destek ve sizlerin yol arkadaşlığıyla yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Yolumuz hak yolu, davamız hak dava, kardeşliğimiz hak için kurulmuştur."

"BİZLERİ 'ÖZ YURDUMUZDA GARİP ÖZ VATANIMIZDA PARYA' YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bakan Dönmez "Hem içeride hem dışarıda değerlerimize yapılan saldırılar artıyor. Sözde hak arayan uç gruplar, kıblemiz Kabe'ye utanmaz saldırılar yapabiliyor. Üniversiteleri ipotek altına alan bu gruplar milletimize düşmanlık yapmaya, dinimize nefret kusmaya açık açık devam ediyor. Bizleri 'öz yurdumuzda garip, öz vatanımızda parya' yapmaya çalışıyorlar ancak bizi kendi toprağımızda, dış güçlerin oyunlarıyla yenemeyecekler." diye konuştu.