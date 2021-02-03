Fransa ve Yunanistan savaş jetlerini birlikte uçurdu

Atina yönetimine desteğini göstermek isteyen Fransa, tatbikata ayrıca ayrıca dört adet A400M Atlas nakliye uçağı ile bir A330 M yakıt uçağı gönderdi. Yunan deniz kuvvetlerine ait savaş gemilerinin de kullanılacağı tatbikatta denizdeki hedeflerin vurulacağı yine açıklamada kaydedildi.

Yerel medya, Rafale jetlerinin katılımıyla yerdeki radar sisteminden silahlara kadar birçok başlığın test edileceğini daha önce yazmıştı. Türkiye karşıtı tatbikatı Fransa'nın Atina Büyükelçisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim izleyecek. Yunan ve Fransız gazetecilerin de davetliler arasında olduğu biliniyor.