Fransa ve Yunanistan savaş jetlerini birlikte uçurdu
Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Ege için Türkiye karşıtı hamlelerine devam ediyor. Türkiye korkusundan ortak harekete eden Fransa ve Yunanistan savaş jetlerini birlikte havalandırdı. Fransa'nın kendilerini koruyabilecekleri düşüncesine kapılan Yunan medyası, Fransızca teşekkür etti.
Türkiye korkusuyla satın alınan Rafale jetlerinin inmesiyle başlayan hareketlilik, bugün Yunan ve Fransız savaş uçaklarının havalanmasıyla sürdü. Savaş gemilerinin de katılacağı Türkiye karşıtı gösteride deniz üstündeki hedefler vurulacak. Yunan medyası, Fransızca teşekkür mesajlarıyla fotoğraflar yayınlıyor.
Neredeyse her hafta müttefikleriyle tatbikatlar yapan, Türkiye'ye karşı savaş uçakları satın alan Yunanistan'da bugün ve yarın tüm gözler başkent Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde.
Hafta başında Türkiye ile 2020 yazında üç kez silahlı çatışmanın eşiğine gelindiğini söyleyen Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Pazartesi günü Tanagra'daydı. Bakan Panagiotopoulos, Viper seviyesine çıkarılmak üzere ABD Teksas'a gidecek ilk Yunan F-16 savaş uçağının üstüne çıkarak inceledi.
Aynı üsse Salı günü öğleden sonra Fransız Rafale jetleri iniş yaptı, Yunan medyası savaş uçaklarının tatbikat için gelişini sevinç çığlıkları atarak ve Türkiye'ye meydan okuyarak kutladı.
Ekonomik darboğaz yaşayan Yunanistan, buna rağmen Ocak ayında Atina'da imzalanan anlaşmayla altısı yeni 18 Rafale jetini Fransa'dan 2,5 milyar euro karşılığında satın aldı.
Yunan Genelkurmay Başkanlığı, bugün resmi internet sitesinde SKYROS (İskiri) isimli tatbikata ilişkin fotoğrafları paylaştı. Resmi açıklamada tatbikatta Yunan hava kuvvetlerine ait Mirage 2000'ler ve F-16'ların yanı sıra dört Fransız Rafale jetinin de yer alacağı belirtildi.
Alpha televizyonunun ordu muhabiri, "Merci Armee D'el Air... - Teşekkürler Fransız Hava Kuvvetleri' mesajıyla birlikte gökyüzündeki uçakların fotoğraflarını paylaştı.
Yunanistan'ın devlet televizyonu ERT'nin ordu muhabiri ise, Fransızca "Bugün Atina semalarında farklı bir şey oldu. İyi şanslar" yazarak fotoğrafları Twitter hesabından yayınladı.
Atina yönetimine desteğini göstermek isteyen Fransa, tatbikata ayrıca ayrıca dört adet A400M Atlas nakliye uçağı ile bir A330 M yakıt uçağı gönderdi. Yunan deniz kuvvetlerine ait savaş gemilerinin de kullanılacağı tatbikatta denizdeki hedeflerin vurulacağı yine açıklamada kaydedildi.
Yerel medya, Rafale jetlerinin katılımıyla yerdeki radar sisteminden silahlara kadar birçok başlığın test edileceğini daha önce yazmıştı. Türkiye karşıtı tatbikatı Fransa'nın Atina Büyükelçisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim izleyecek. Yunan ve Fransız gazetecilerin de davetliler arasında olduğu biliniyor.
Fransız La Tribune gazetesinde bugün yayınlanan bir haberde ise, ABD'den F-35 isteyen Yunanistan'ın daha fazla Rafale jeti almasının ihtimaller dahilinde olduğu aktarıldı.
Michel Cabirol imzalı haberde, 2021'de Ege Denizi üstünde uçmaya başlayacak Yunanistan'a ait Rafale savaş uçaklarının Türkiye'ye karış caydırıcı bir rol oynayacağı ileri sürüldü. Washington'dan F-35 temin edilememesi halinde ise Atina bir kez daha Paris'in kapısını çalacak.