SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 2 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 2 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 2 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Tabloya göre son 24 saatte 120 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 237'e yükseldi. Toplamda 29 milyon 913 bin 245 test yapıldı. Bugün yapılan 140 bin 120 testten, 7 bin 795 yeni vaka sayısı, 630 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
VAKA SAYISI 2,5 MİLYONA YAKLAŞTI
Toplam vaka sayısının 2 milyon 492 bin 977 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 639 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 379 bin 70'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise 1 bin 592 olduğu açıklandı.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KORONAVİRÜS TABLOLARI
1 ŞUBAT
31 OCAK
30 OCAK
29 OCAK
28 OCAK
27 OCAK
26 OCAK
25 OCAK
24 OCAK
23 OCAK