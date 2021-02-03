03 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gürcistan'ın gözü Türk İHA'larında! Örnek alacaklar

Gürcistan'ın gözü Türk İHA'larında! Örnek alacaklar

'nin gözdesi İHA ve SİHA'lar dünyanın her yerinden dikkatle takip ediliyor. Ukrayna, Almanya ve İngiltere'nin ardından da Türk İHA'ları için harekete geçti. merkezli Forbes dergisi de Bayraktar TB2'yi sayfalarına taşıdı. Dergi, Gürcistan'ın Bayraktar TB2'nin tasarımını örnek aldığı belirtildi. Forbes'taki analizde T31'i duyuran Gürcistan'ın Bayraktar TB2'deki teknolojileri kullanacakları da belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2021
ABONE OL
Gürcistan'ın gözü Türk İHA'larında! Örnek alacaklar

, 'den alınan HERON'larda gerekli bakımların İsrail tarafından yapılmamasıyla İHA ve SİHA'da yerli ve milli teknoloji hamlesine başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da konuşmalarında bu durumu "Kötü komşu insanı ev sahibi yapar" diyerek özetledi.

Türkiye'nin özellikle İHA'SİHA alanında yerli ve milli teknoloji hamlesi özel şirketlerin de gayretleriyle başarılı sonuçlar veriyor. Türkiye'nin bu alandaki başarısı Avrupa'da ve 'da sık sık gündeme gelirken 'nın başarısı da kendisine sık sık analizlerde yer buluyor.

AZERBAYCAN ZAFERİ BİRKAÇ BASAMAK ATLATTI

Bayraktar TB2 Azerbaycan ordusu tarafından 'ın Dağlık Karabağ'ı işgal girişimine karşı kullanıldı. Bayraktar TB2'nin Ermeni ordusuna karşı zaferi hem dünyada savaş normlarının değişmesine neden oldu hem de dünyaya örnek oldu.

GÜRCİSTAN BAYRAKTAR TB2'NİN TASARIMINI KULLANMAK İSTİYOR

Türk İHA ve SİHA'larının 'ta 'de teröristlere karşı, Libya'da Hafter güçlerine karşı ve son olarak Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferler tasarımındaki başarıyı da gözler önüne serdi. Kendi İHA ve SİHA'sını üretmek isteyen da Bayraktar TB2'nin tasarımına talip oldu.

FORBES DERGİSİ BAYRAKTAR TB2'Yİ SAYFASINA TAŞIDI

Amerika merkezli Forbes dergisi de Bayraktar TB2'yi sayfalarına taşıdı. Dergi, Gürcistan'ın Bayraktar TB2'nin tasarımını örnek aldığı belirtildi. Forbes'taki analizde T31'i duyuran Gürcistan'ın Bayraktar TB2'deki teknolojileri kullanacakları da belirtildi.

Analizde; Türkiye'nin komşusu olan Gürcistan'ın yaklaşık yarım ton olarak planlanan ve dört füze taşıyacak olan T31'in Bayraktar TB2'nin küçük bir versiyonu olduğu ve Türkiye'nin bu alanda sektördeki standardı belirlediği ifade edildi.

Türkiye İHA için yeni bir sistem geliştirdi! Hiçbir düşman kaçamayacak TÜRKİYE İHA İÇİN YENİ BİR SİSTEM GELİŞTİRDİ! HİÇBİR DÜŞMAN KAÇAMAYACAK
Saklanacak delik bulamıyorlar! Teröristten flaş İHA ve SİHA itirafı SAKLANACAK DELİK BULAMIYORLAR! TERÖRİSTTEN FLAŞ İHA VE SİHA İTİRAFI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA