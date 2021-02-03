Gürcistan'ın gözü Türk İHA'larında! Örnek alacaklar
Türkiye'nin gözdesi İHA ve SİHA'lar dünyanın her yerinden dikkatle takip ediliyor. Ukrayna, Almanya ve İngiltere'nin ardından Gürcistan da Türk İHA'ları için harekete geçti. Amerika merkezli Forbes dergisi de Bayraktar TB2'yi sayfalarına taşıdı. Dergi, Gürcistan'ın Bayraktar TB2'nin tasarımını örnek aldığı belirtildi. Forbes'taki analizde T31'i duyuran Gürcistan'ın Bayraktar TB2'deki teknolojileri kullanacakları da belirtildi.
Türkiye'nin özellikle İHA'SİHA alanında yerli ve milli teknoloji hamlesi özel şirketlerin de gayretleriyle başarılı sonuçlar veriyor. Türkiye'nin bu alandaki başarısı Avrupa'da ve Amerika'da sık sık gündeme gelirken Bayraktar üretimi TB2 SİHA'nın başarısı da kendisine sık sık analizlerde yer buluyor.
AZERBAYCAN ZAFERİ BİRKAÇ BASAMAK ATLATTI
Bayraktar TB2 Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal girişimine karşı kullanıldı. Bayraktar TB2'nin Ermeni ordusuna karşı zaferi hem dünyada savaş normlarının değişmesine neden oldu hem de dünyaya örnek oldu.
GÜRCİSTAN BAYRAKTAR TB2'NİN TASARIMINI KULLANMAK İSTİYOR
Türk İHA ve SİHA'larının Kuzey Irak'ta Kuzey Suriye'de teröristlere karşı, Libya'da Hafter güçlerine karşı ve son olarak Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferler tasarımındaki başarıyı da gözler önüne serdi. Kendi İHA ve SİHA'sını üretmek isteyen Gürcistan da Bayraktar TB2'nin tasarımına talip oldu.
FORBES DERGİSİ BAYRAKTAR TB2'Yİ SAYFASINA TAŞIDI
Amerika merkezli Forbes dergisi de Bayraktar TB2'yi sayfalarına taşıdı. Dergi, Gürcistan'ın Bayraktar TB2'nin tasarımını örnek aldığı belirtildi. Forbes'taki analizde T31'i duyuran Gürcistan'ın Bayraktar TB2'deki teknolojileri kullanacakları da belirtildi.
Analizde; Türkiye'nin komşusu olan Gürcistan'ın yaklaşık yarım ton olarak planlanan ve dört füze taşıyacak olan T31'in Bayraktar TB2'nin küçük bir versiyonu olduğu ve Türkiye'nin bu alanda sektördeki standardı belirlediği ifade edildi.