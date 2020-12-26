Madrid Özerk Yönetimi Başkanı İsabel Diaz Ayuso, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün belli olmasından sonra Almanya, Belçika, Fransa, İtalya gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinin hemen İngiltere ile uçuşlarını askıya almasına rağmen İspanya'nın bu kararı iki gün geç almasını eleştirdi.