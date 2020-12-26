SON DAKİKA: İspanya'da mutasyon alarmı! İngiltere'de belirlenen Covid-19'un hızlı yayılan türü tespit edildi
SON DAKİKA HABERİ... Dünya, İngiltere'de mutasyona uğrayan daha hızlı yayılan Covid-19 türü ile sarsıldı. Bu yeni Kovid-19 dalgasının İspanya'ya da sıçradığı bildirildi. Ülkede alarm verildi. Ayrıca son günlerde artış gösteren yeni vaka sayıları nedeniyle Madrid'de serbest dolaşım kısıtlaması getirilen mahallelere yenilerinin eklendiği açıklandı.
SON DAKİKA HABERİ: Yeni tip corona virüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayan daha hızlı yayılan türüne İspanya'da da rastlandı.
Madrid Özerk Yönetimi Kamu Sağlık Genel Direktörlüğünden yapılan açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 türünden, başkent Madrid'de 4 vaka tespit edildiği bildirildi.
Söz konusu vakalardan birinin salı günü Londra'dan geldiği belirtilen açıklamada, aynı aileden olan diğer 3 vakanın da onunla temas eden kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, daha hızlı yayılan Kovid-19'un bu türüyle bağlantılı 3 şüpheli vakanın da bulunduğu kaydedildi.
Avrupa Kontrol Merkezince yayımlanan raporda, dünyayı sarsan Kovid-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipine "SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildiği duyurulmuştu.
Öte yandan, son günlerde artış gösteren yeni vaka sayıları nedeniyle Madrid'de serbest dolaşım kısıtlaması getirilen mahallelere yenilerinin eklendiği açıklandı.
Bu arada, Pfizer-BioNTech'ten alınan Kovid-19 aşılarının ilk bölümü İspanya'ya ulaştı.
İspanya'da ilk aşının Guadalajara kentindeki bir yaşlı bakımevindeki yaşlılara ve çalışanlara yarın yapılacağı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı, pazartesiye kadar 350 bin doz geleceğini duyurdu, bu miktarın ilk 3 ayda 4,5 milyon olması öngörülüyor.