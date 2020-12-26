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SON DAKİKA: İspanya'da mutasyon alarmı! İngiltere'de belirlenen Covid-19'un hızlı yayılan türü tespit edildi

HABERİ... Dünya, 'de mutasyona uğrayan daha hızlı yayılan Covid-19 türü ile sarsıldı. Bu yeni Kovid-19 dalgasının 'ya da sıçradığı bildirildi. Ülkede alarm verildi. Ayrıca son günlerde artış gösteren yeni vaka sayıları nedeniyle Madrid'de serbest dolaşım kısıtlaması getirilen mahallelere yenilerinin eklendiği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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SON DAKİKA: İspanya'da mutasyon alarmı! İngiltere'de belirlenen Covid-19'un hızlı yayılan türü tespit edildi

SON DAKİKA HABERİ: Yeni tip corona virüsün (Kovid-19) 'de mutasyona uğrayan daha hızlı yayılan türüne 'da da rastlandı.

Kamu Sağlık Genel Direktörlüğünden yapılan açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 türünden, başkent Madrid'de 4 vaka tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu vakalardan birinin salı günü 'dan geldiği belirtilen açıklamada, aynı aileden olan diğer 3 vakanın da onunla temas eden kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, daha hızlı yayılan Kovid-19'un bu türüyle bağlantılı 3 şüpheli vakanın da bulunduğu kaydedildi.

Madrid Özerk Yönetimi Başkanı İsabel Diaz Ayuso, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün belli olmasından sonra , , , gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinin hemen İngiltere ile uçuşlarını askıya almasına rağmen İspanya'nın bu kararı iki gün geç almasını eleştirdi.

Avrupa Kontrol Merkezince yayımlanan raporda, dünyayı sarsan Kovid-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipine "SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildiği duyurulmuştu.

Öte yandan, son günlerde artış gösteren yeni vaka sayıları nedeniyle Madrid'de serbest dolaşım kısıtlaması getirilen mahallelere yenilerinin eklendiği açıklandı.

Bu arada, Pfizer-BioNTech'ten alınan Kovid-19 aşılarının ilk bölümü İspanya'ya ulaştı.

İspanya'da ilk aşının Guadalajara kentindeki bir yaşlı bakımevindeki yaşlılara ve çalışanlara yarın yapılacağı bildirildi.

, pazartesiye kadar 350 bin doz geleceğini duyurdu, bu miktarın ilk 3 ayda 4,5 milyon olması öngörülüyor.

İspanya'da şimdiye kadar 1 milyon 854 bin 951 Kovid-19 vakası tespit edildi, salgından dolayı 49 bin 824 kişi hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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