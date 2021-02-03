03 Şubat 2021, Çarşamba
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PKK'da tecavüze uğrayan iki kız intihar etti!

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı ’nun anlattığı terör örgütü 'daki tecavüz olayının detayları ortaya çıktı. Kırmızı kategoride aranan terör örgütünün sözde Gever Eyaleti sorumlusu kod adlı ’nun, zorla dağa kaçırılan 14-17 yaşları arasındaki 4 kıza tecavüz ettiği, kızlardan 2’sinin intihar ettiği, 2 kızın ise hamile kaldığı belirlendi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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PKK'da tecavüze uğrayan iki kız intihar etti!

İçişleri Bakanı katıldığı bir televizyon programında anlattığı terör örgütü 'da yaşanan tecavüz ve sonrasında gelişen intihar olayı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. koordinesinde ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında; B.T. isimli terör örgütü teslim oldu. Teslim olan terörist B.T güvenlik güçlerine verdiği ifadede örgütün kadınlara karşı uyguladığı insanlık dışı vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

TECAVÜZ SONRASI İNTİHAR ETTİLER

Teslim olan B.T.; örgütte bulunduğu süre içerisinde sözde Gever Eyaleti sorumlusu kod adlı 'nun, 14-17 yaşları arasında kandırılarak örgüte katılan 4 kız çocuğuna, 2020 yılı içerisinde tecavüz ettiğini ve bu durumu hazmedemeyen Sozda kod adlı ve kod adlı isimli iki kız çocuğunun intihar ettiğini anlattı.

HAMİLE BIRAKTI TERFİ ALDI

Zorla tecavüz edilen ve hamile kalan kod adlı kız çocukları ise örgüt tarafından Hakurk Bölgesine zorla gönderildi. 2 kızın intiharına neden olan 2 kızı hamile bırakan teröriste ise terör örgütü ceza vermek yerine ödüllendirdi. Terör örgütü üst yönetimi yaşanan tecavüz ve intihar olayları ile ilgili göstermelik soruşturma açtı. Sözde soruşturma kapsamında Hogir Maraş kod adlı Remzi Demiroğlu'nu görevden alındı. Ancak kısa bir süre sonra terfi ettirerek başka bir göreve getirildi. Örgüt olayları kız çocuklarının uğradığı vahşeti gizlemek ve yaşanan intihar olaylarını kapatmak maksadıyla çatışmada öldükleri şeklinde açıklamalarda bulundu.

ÖRGÜTTE TECAVÜZLER BİTMİYOR

B.T., örgüt içerisinde yaşanan tecavüz olaylarının bu olayla sınırlı kalmadığını, bir çok bölgede bilhassa örgüte yeni katılan çocuk yaştaki örgüt mensuplarına yönelik taciz ve tecavüz olaylarının sürekli olarak yaşandığını ifade etti. Bundan dolayı kadın teröristlerin korku içerisinde yaşadıklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıkların, bu yüzen örgütten kaçmaların arttığını söyledi.Kandırılan diğer gençlerle beraber 'de terör örgütüne ait kampta eğitime alınan B.T. örgütün baskılarından kaçarak 20 Ocak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

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