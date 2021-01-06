Terör örgütü PKK/YPG'nin kaçırdığı çocukların kimlikleri ortaya çıktı!
PKK Irak, İran ve Suriye’de yüzlerce çocuğu kaçırdı. Irak’ta gazetecilik yapan Zanko Burhan terör örgütünün kaçırdığı bazısının akıbeti belirsiz 25 çocuğun kimlik bilgisi ve fotoğraflarını yayımladı.
PKK'ya katılımın tarihin en düşük seviyelerine düşmesi üzerine örgüt çocuk kaçırmalara yöneldi. Kısa süre içerisinde onlarca çocuk PKK tarafından kaçırıldı.
Ronida Dar Darî
Irak Kürt bölgesinde yayın yapan medya kuruluşları, PKK'nın dağa kaçırdığı çocukların bazılarının kimlik bilgileri ve akıbetlerine ulaştı.
Rende Omer Beki
Gazeteci Zanko Burhan'ın paylaştığı 25 kişilik listede Irak, Suriye ve İran'dan kaçırılıp silahlı eğitim verilen kamplara götürülen çocuklar var. Çocukların bir kısmının hayatta olup olmadığını tespit edemediğini belirten Burhan, bazılarınınsa PKK'dan kaçmak isterken öldürüldüklerini vurguladı.
Rênas Tahîr Tilo
KİMİ 8, KİMİ 11 YAŞINDA
Burhan'ın verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl 13 yaşındayken İran Serdeşt'ten kaçırılan Esrin Mihemedi, örgüt kamplarından kaçarken infaz edildi. Kerkük'te 21 Mart 2016'da 8 yaşındayken kaçırılan Adil Cebar'dan haber alınamıyor.
Semir Ebdulrehman Zinki
Ronida Dar Darî de Mart 2016'da 10 yaşındayken kaçırıldı. Suriye vatandaşı olan Dari'nin ailesi çocuğunun hayatından endişeli.
Sedra Ebdulselam Hacı
Yeni Şafak'ın haberine göre, Rende Omer Bekir 2017'de 11 yaşındayken Afrin'de, Şehên İsmail Ebdulla 7 Eylül 2019'da henüz 12 yaşındayken Kerkük'te, Kewser Elî Ebdula 1 Ağustos 2019'da 14 yaşındayken Tel Abyad'ta, Emel Ebdo ise 2017 yılında 13 yaşındayken Afrin'de kaçırıldı.
Lînda Ebdulbaqî Xelef
Helin Fehd Keybi
İŞTE O ÇOCUKLAR
Geçtiğimiz yıl kaçırılan diğer çocukların isimleri, yaşı ve kaçırıldıkları yerler şöyle:
-Kezal Muhammed Mustafa Îsa (15) - 11 Temmuz'da Kobanê'den.
-Cudî Adnan Muhammed (14) - 2 Temmuz'da Kamışlı'dan.
-Fethi Muhammed Ömer (13) - 2 Şubat'ta Ayn el Arab'tan.
-Diyari Fuad Ehmed (15), 15 Ağustos'ta Kamışlı'dan.
-Rênas Tahîr Tilo (15) - 15 Ağustos'ta kaçırıldı.
-Caklîn Muhammed Eyub (14) - 7 Temmuz'da Afrin'den.
-Ehlam Müslim Husen (14) Ayn el Arab'tan.
-Dijar Halil (14) - 6 Temmuz'da Ayn el Arab'tan.
-Fatime Zehra Rezwan Seîd, 13 Haziran'da Kobane'den.
-Semir Ebdulrehman Zinki (15) - 25 Mayıs'ta Afrin'den.
-İmad Muhammed Hemo (15) - 2 Şubat'da Ayn el Arap'tan.
-Cihan Şek Muhammed Süleyman, 28 Mayıs'ta Afrin'den.
-Sebah Bışo Heso (16) - 23 Mayıs'ta Afrin'den.
-Leylî Bozan Ramazan, 11 Mart'ta Ayn El Arab'tan.
-Sedra Ebdulselam Hacı (16) - 2 Şubat'da Afrin'den.
-Helin Fehd Xeybi (15) - 17 Haziran'da Kamışlı'dan.
-Lînda Ebdulbaqî Xelef (15) - 2 Temmuz'da Telkerem'den.
-Muhammed İsa Münir, 1 Şubat'ta Afrîn'den.