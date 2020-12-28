Onun karşısına geçip kardeşini mi öldüreceksin? Gel devlet güçlerimize teslim ol. Sonsuza kadar senin arkandayım. Gel, orası senin yerin değil kızım. Sizi kandırıyorlar, beyninizi yıkıyorlar. Teslim ol. Ceza yok, bir şey yok. İşkence yok. Sizi kandırıyorlar kızım. Sen geldiğin gün seni alıp eve götüreceğim. Sen benim canımdan bir parçasın. Annene bir telefon aç. Anne ve babalara da çağrım var. Bize destek çıksınlar. Korkmasınlar, çekinmesinler. Devlet zorla onları oraya getirmiş diyorlar. Devlet bizi getirmemiş. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Canımızdan can almışlar. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Canlarımızı istiyoruz. Ben Şeyma'mı istiyorum."