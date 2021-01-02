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PKK çocukları hedef aldı! Kalleş saldırı

Terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG, 'da bombalı araçla sivilleri hedef aldı. Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını muhabiri canlı yayında aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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'nin kuzeyindeki ilçesinde bulunan sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

PKK çocukları hedef aldı! Kalleş saldırı PKK ÇOCUKLARI HEDEF ALDI! KALLEŞ SALDIRI

'nın ilçesinin karşısında bulunan Resulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

2 çocuk hayatını kaybetti.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi, patlamanın ardından olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerine intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Resulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da 'yla terörden arındırılmıştı.

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