03 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan’ın Gezi olayları sırasında attığı tweet yeniden gündeme geldi

Başkan Erdoğan’ın Gezi olayları sırasında attığı tweet yeniden gündeme geldi

Boğaziçi olayları üzerinden yapılan algı operasyonlarıyla 2. hayali kurulurken polisin müdahale ettiği olaylar okulun dışına, 'un öteki yakasındaki 'e taşındı. Burada toplananlar polise saldırmanın yanında sosyal medya üzerinden halkı akşam 21.00'de camlardan tencere-tava çalarak tepki göstermeye çağırdı. Bu çağrıya katılım geniş olmasa da eylem, olaylarını hatırlattı. Ve bu eylemden sonra Başkan 'ın sırasında attığı “Tencere tava hep aynı hava biz bunları önceden de gördük." tweeti yeniden gündeme geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın Gezi olayları sırasında attığı tweet yeniden gündeme geldi

Başkan 'ın, 'ne 'yu rektör olarak atamasıyla okulda protestolar başlamıştı. Rektör protestosu şeklinde başlayan olaylar, zamanla ve destek gösterilerine dönüştü.

Son olarak kampüs içinde eylemlerine devam eden öğrencilerin düzenlediği bir sergide, fotoğrafını tahrip edip yerlere sermesiyle farklı bir boyut kazandı.

kutsal değerlerine karşı yapılan bu saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüdü. Hemen ardından öğrencilerin rektörlük binasını işgal girişimi de adeta bardağı taşıran son damla oldu.

Polisin müdahale ettiği olaylar okulun dışına, 'un öteki yakasındaki 'e taşındı. Burada toplanan öğrenciler, taşkınlık yaparak polise saldırmanın yanında sosyal medya üzerinden halkı akşam 21.00'de camlardan tencere-tava çalarak tepki göstermeye çağırdı.

Bu çağrıya katılım geniş olmasa da eylem, olaylarını hatırlattı ve akıllara "yeni bir Gezi olayının provası mı yapılıyor?" sorusunu getirdi.

Bu gelişmenin ardından ise 'ın o dönemde attığı bir tweet, yeniden gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, Parkı olaylarına pencerelerinden tencere-tava çalarak destek verenler için o dönem yaptığı paylaşımında "Tencere tava hep aynı hava biz bunları önceden de gördük." ifadelerini kullanmıştı.

O döneme damga vuran bu tweet, dünkü çağrıların ardından hatırlanarak sosyal medya kullanıcıları tarafından RT yağmuruna tutuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kışkırtmalar! Rektör Prof. Dr. Melih Bulu: Asla istifa etmeyi düşünmüyorum SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ KIŞKIRTMALAR! REKTÖR PROF. DR. MELİH BULU: ASLA İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Boğaziçi' açıklaması SON DAKİKA: İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 'BOĞAZİÇİ' AÇIKLAMASI
Boğaziçi provokasyonu şüphelilerinden 72'sinin terör örgütü geçmişi var! BOĞAZİÇİ PROVOKASYONU ŞÜPHELİLERİNDEN 72'SİNİN TERÖR ÖRGÜTÜ GEÇMİŞİ VAR!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA