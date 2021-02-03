Başkan Erdoğan’ın Gezi olayları sırasında attığı tweet yeniden gündeme geldi
Boğaziçi olayları üzerinden yapılan algı operasyonlarıyla 2. Gezi hayali kurulurken polisin müdahale ettiği olaylar okulun dışına, İstanbul'un öteki yakasındaki Kadıköy'e taşındı. Burada toplananlar polise saldırmanın yanında sosyal medya üzerinden halkı akşam 21.00'de camlardan tencere-tava çalarak tepki göstermeye çağırdı. Bu çağrıya katılım geniş olmasa da eylem, Gezi Parkı olaylarını hatırlattı. Ve bu eylemden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı olayları sırasında attığı “Tencere tava hep aynı hava biz bunları önceden de gördük." tweeti yeniden gündeme geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'yu rektör olarak atamasıyla okulda protestolar başlamıştı. Rektör protestosu şeklinde başlayan olaylar, zamanla HDP ve LGBT destek gösterilerine dönüştü.
Son olarak kampüs içinde eylemlerine devam eden öğrencilerin düzenlediği bir sergide, Kabe fotoğrafını tahrip edip yerlere sermesiyle farklı bir boyut kazandı.
Türk halkının kutsal değerlerine karşı yapılan bu saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüdü. Hemen ardından öğrencilerin rektörlük binasını işgal girişimi de adeta bardağı taşıran son damla oldu.
Bu çağrıya katılım geniş olmasa da eylem, Gezi Parkı olaylarını hatırlattı ve akıllara "yeni bir Gezi olayının provası mı yapılıyor?" sorusunu getirdi.
Bu gelişmenin ardından ise Başkan Erdoğan'ın o dönemde attığı bir tweet, yeniden gündeme geldi.
Başkan Erdoğan, Gezi Parkı olaylarına pencerelerinden tencere-tava çalarak destek verenler için o dönem yaptığı paylaşımında "Tencere tava hep aynı hava biz bunları önceden de gördük." ifadelerini kullanmıştı.
O döneme damga vuran bu tweet, dünkü çağrıların ardından hatırlanarak sosyal medya kullanıcıları tarafından RT yağmuruna tutuldu.