03 Şubat 2021, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 18. Kıtalararası Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı , 18'inci Kıtalararası Ekonomik İşbirliği (MIKTA) Toplantısı'na iştirak etti. "MIKTA çok taraflı diplomasiye güzel bir örnek." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, 'nin katkılarının devam edeceğini vurguladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 18. Kıtalararası Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katıldı

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen toplantıya Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya dışişleri bakanlarının da katıldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, MIKTA Dönem Başkanlığını devralan Avustralya'yı kutlarken, devreden Güney Kore'ye de teşekkürlerini iletti.

"MIKTA çok taraflı diplomasiye güzel bir örnek." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin katkılarının devam edeceğini vurguladı.

25 Eylül 2013'te oluşturulan MIKTA, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında gayriresmi bir istişare platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Dışişleri bakanları düzeyinde yürütülen MIKTA toplantılarının koordinasyonu ise Dönem Başkanlığını üstlenen ülke tarafından yürütülüyor.

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