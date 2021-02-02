Sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilcilik açma işlemlerini bu hafta tamamlayacak

Bu kapsamda VK ve Dailymotion gerçek, Youtube, Tiktok, Facebook ve Instagram ise tüzel kişi temsilci bulundurma yönünde tercihte bulunmuştu. İki şirket Türkiye'de kendilerini temsil edecek kişilerin atamasını gerçekleştirirken, daha yaygın olarak kullanılan sosyal ağlar ise bir şirket kurarak temsilcilik açma yöntemini seçti. Şirketlerin BTK'ya gerekli izinler için başvuru yaptıkları ve bu hafta alınacak izinlerle birlikte temsilcilik kurulumunu tamamlayacakları belirtildi.