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Sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilcilik açma işlemlerini bu hafta tamamlayacak

'de bir milyondan fazla abonesi bulunan sosyal ağlar için getirilen Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu kapsamında, şirketler temsilcilik açma işlemlerini bu hafta tamamlayacak. ve şirketlerini temsil edecek kişileri görevlendirdi. , , ve Instagram'ın bu hafta temsilciliklerini açacakları öğrenildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilcilik açma işlemlerini bu hafta tamamlayacak

haberi... 'nin kullanıcılarının haklarını korumak için hazırladığı ve küresel ölçekte ses getiren sonrası şirketlerin temsilcilik açma çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasağı başlamadan önce temsilcilik açmayı kabul eden şirketler bu hafta temsilcilik açma işlemlerini tamamlayacak.

Bu kapsamda ve gerçek, , , ve Instagram ise tüzel kişi temsilci bulundurma yönünde tercihte bulunmuştu. İki Türkiye'de kendilerini temsil edecek kişilerin atamasını gerçekleştirirken, daha yaygın olarak kullanılan sosyal ağlar ise bir şirket kurarak temsilcilik açma yöntemini seçti. Şirketlerin 'ya gerekli izinler için başvuru yaptıkları ve bu hafta alınacak izinlerle birlikte temsilcilik kurulumunu tamamlayacakları belirtildi.

Bugüne kadar temsilcilik açmayı kabul etmeyen yalnızca ve kaldı. 19 ocak tarihli 'de yayımlanarak başlayan reklam yasağı çerçevesinde, reklam yasağı uygulamasını BTK, , , ve ilgili tüm kamu kurumları denetleyecek. Reklam veren şirketlere de ceza kesilecek.

Reklam yasağının ardından nisan ayında ise Twitter ve Pinterest Türkiye'de hala temsilcilik açmayı kabul etmemiş olursa bant genişlikleri daraltılacak. BTK Başkanı, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50, başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlayacak. Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek.

Sosyal medya şirketleri, kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayımlayacak. Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak. Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de bulundurma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

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