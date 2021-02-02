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En kapsamlı kış tatbikatı nefesleri kesti! Hedefler tek tek vuruldu

’ta 1-12 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nın hazırlıkları sürüyor. 'nin son dönemdeki 'en kapsamlı kış tatbikatı' diye nitelendirdiği tatbikata de katılacak. Tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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En kapsamlı kış tatbikatı nefesleri kesti! Hedefler tek tek vuruldu

'taki Şehit İs. Asb. Kd. Üçvş. İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapılan hazırlıklar kapsamında Mehmetçik havan atışları gerçekleştirdi. Hedeflerin tek tek vurulduğu havan atışları nefesleri kesti.

En kapsamlı kış tatbikatı nefesleri kesti! Hedefler tek tek vuruldu EN KAPSAMLI KIŞ TATBİKATI NEFESLERİ KESTİ! HEDEFLER TEK TEK VURULDU

() Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda gerçekleştireceği tatbikatın hazırlık görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

TSK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars'ta icra edeceğimiz 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi."

Son dakika: Gardaş da katılacak! TSK'dan kış tatbikatı SON DAKİKA: GARDAŞ DA KATILACAK! TSK'DAN KIŞ TATBİKATI
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