Başkan Erdoğan test sürüşüne katılmıştı! Elektrikli sürücüsüz otobüsünün ilk siparişleri geldi

Hatta belli otobüs güzergahları, yani şehir içinde belli operatörlerin bize göstereceği otobüs güzergahlarında da kullanılacak. Tabii otonom olduğu için belli özel izinlere ihtiyacı var şu aşamada. Ama onlar da zaten alınabiliyor bu konuştuğumuz operatörlerle. Servis aracı olarak daha kapalı ortamlarda da kullanılabilir ama şehir içinde de otobüs güzergahlarında da kullanılabilir. Asıl zaten bu alanlarda fırsatlar var, hedefimiz toplu taşıma zaten bizim de." dedi.