Dünya Sağlık Örgütünden umutlandıran haber! Hükümetlere flaş uyarı
Dünya Sağlık Örgütünün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesu son üç hafta boyunca dünya genelinde vaka sayılarının düştüğünü ifade ederken önlemlerden taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı. Ghebreyesu ayrıca hükümetlerin önlemlere son vermesi için çok erken olduğunu da sözlerine ekledi.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, arka arkaya üç hafta boyunca küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düştüğünü, buna rağmen mevcut halk sağlığı önlemlerinden taviz verilmemesi gerektiğini bildirdi.
"CESARET VERİCİ"
Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle haftada iki gün düzenlediği basın toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.
Dünya genelinde geçen haftayla birlikte üst üste üç haftadır Kovid-19 vakalarının düştüğünü aktaran Ghebreyesus, "Hala vaka sayısı artan birçok ülke var ama küresel düzeydeki bu (düşüş) cesaret verici." dedi.
ÖNLEMLERİ UYGULAMAYA DEVAM ETMELİYİZ
Ghebreyesus, vaka sayılarındaki düşüşün Kovid-19'un hızla yayılan türünün bile kontrol edilebileceğini gösterdiğini belirterek, "Kanıtlanmış mevcut halk sağlığı önlemlerini uygulamaya devam edersek, bu, enfeksiyonları önleyebileceğimizi ve hayat kurtarabileceğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.
HÜKÜMETLERE UYARI
"Ancak, daha önce de buradaydık." uyarısını yapan Ghebreyesus, hükümetlerin geçen yıl karantina uygulamalarına erken son vererek "virüsün daha güçlü şekilde" geri gelmesine yol açtığını anımsattı.
"ÖNLEMLERE SON VERMEK İÇİN ÇOK ERKEN"
Ghebreyesus, Kovid-19 aşı uygulamalarının başladığı ülkelerde hükümetlerin mevcut önlemlere son vermesi için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu.