02 Şubat 2021, Salı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev MHP heyetini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, () Genel Başkan Yardımcısı , eski Belediye Başkanı ve Genel Başkanı 'ı kabul etti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.02.2021
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev MHP heyetini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Karakaya, Aliyev'e MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer nedeniyle kutladı.

Aliyev de teşekkür ederek Bahçeli'ye selamlarını iletti. Topraklarını kurtarmak için yürüttükleri savaşta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile Azerbaycan'a büyük destek verdiğini hatırlatan Aliyev, MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarının da siyasi ve manevi önem arz ettiğini vurguladı.

Karakaya da Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda bir kültür ve sanat okulu inşa etme girişimi hakkında Aliyev'e bilgi verdi, bu konuda Azerbaycan Eğitim Bakanı ve diğer yetkililerle görüştüğünü bildirdi.

Aliyev bu girişim için teşekkür ederek, işgalden kurtarılan toprakların yeniden kurulması ve imarı çalışmaları çerçevesinde bu konunun da dikkate alınacağını belirtti.

İşgalden kurtarılan yerleşim birimlerinin şehir planlarının hazırlandığını bildiren Aliyev, okul binası için uygun bir yer seçilmesi için gerekli talimatları vereceğini kaydetti.

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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