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Son dakika: Gardaş da katılacak! TSK'dan kış tatbikatı

Son dakika haberi... 'nin son dönemdeki en kapsamlı kış tatbikatı 1-12 Şubat tarihlerinde 'ta gerçekleştirilecek. unsurlarının da katılacağı tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Son dakika: Gardaş da katılacak! TSK'dan kış tatbikatı

Edinilen bilgiye göre, '' 1-12 Şubat tarihlerinde 'ta gerçekleştirilecek. Birleşik, müşterek, fiili atışlı tatbikata unsurları da katılacak.

Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayii firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının da denenmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması da tatbikatın diğer amaçları arasında yer alıyor. Taarruz, hava hücum harekatı, havadan atma harekatı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetlerinin yerine getirileceği tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin de yer alacağı operatif seviyedeki tatbikatın son dönemdeki en büyük tatbikatlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

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