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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Vergi ve SGK prim borcu yapılandırma için son gün! e-Devlet vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Son saatler... Vergi ve SGK prim borcu yapılandırma için son gün! e-Devlet vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Son saatler...
Vergi borcu olanlar için son dakika açıklaması geldi. Borcu olanların ceplerini rahatlatacak yapılandırma düzenlemesinde son viraja girildi. Henüz başvuru yapamayan vatandaşların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Devlet ile vergi ve SGK prim borcu borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 10:42
Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? SGK prim borcu ve vergi yapılandırma yapmak isteyen vatandaşların ellerini çabuk tutması gerekiyor. Daha önce süresi bir ay daha uzatılan yapılandırmada süreç bugün sona eriyor. Vergi borcu yapılandırma ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet 2021 vergi borcu yapılandırma başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 BORÇ YAPILANDIRMA BUGÜN SON
Şu ana kadar 1 milyon 428 bin kişi vergi borcu yapılandırması için başvuru yaptı. 2020'nin ağustos ayı da dahil öncesine ait tüm sosyal güvenlik borçların yapılandırabileceği düzenlemede son başvuru tarihi 01 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
Yapılandırma kapsamında borcunuzu ister peşin, ister taksit yaptırarak ödeyebilirsiniz. Peşin ödeme yapıldığı takdirde borcun gecikme cezası ve gecikme zammı Yurt İçi Üretim Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ı silinecek.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
e-Devlet üzerinden "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapabilirsiniz. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz.
Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.
BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...