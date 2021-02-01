Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? SGK prim borcu ve vergi yapılandırma yapmak isteyen vatandaşların ellerini çabuk tutması gerekiyor. Daha önce süresi bir ay daha uzatılan yapılandırmada süreç bugün sona eriyor. Vergi borcu yapılandırma ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet 2021 vergi borcu yapılandırma başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...