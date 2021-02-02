CHP’de Garaj Operasyonu’nun rövanşı: "İçi marjinal solcu, dışı küreselci"

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "CHP'de Garaj Operasyonu'nun rövanşı" başlıklı yazısı:

Bugünlerde herkes şu sorunun cevabını arıyor: CHP'de neler oluyor? Aslında bir değil birkaç şey birden oluyor.

Klasik CHP'liler, Baykalcılar, Atatürkçüler, Ulusalcılar birer birer ya ihraç ediliyor ya da partiden uzaklaşıyor. Bu yüzden birkaç parti kuruluyor, birçok da arayış var.

Peki, geride kimler kalıyor?

İşte asıl cevabı aranması gereken soru da bu. CHP'yi CHP yapan bu siyasi kimlikler birer ikişer partiden elimine edilirken geride "Solcu Alevi ve solcu HDP'li Kürt" siyasi aktörlerin hâkim olduğu bir parti, bir de hipnozlanmış gibi her yere "tıpış tıpış" giden bir sosyoloji kalıyor.

Klasik CHP'lilerin yeni yeni fark ettikleri bu köklü değişim, CHP tarihini bilenlere 32 yıl önce SHP'de yaşanan ve siyasi tarihe "Garaj Operasyonu" olarak geçen bir operasyonu hatırlatıyor.

O günü yaşayanlar bilir, 1985 yılında CHP'nin yasak olduğu dönemde Halkçı Parti ve SODEP birleşmesiyle kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) içinde çok sert bir siyasi tartışma vardı. O günlerde bir grup eski CHP'li, SHP'yi "solcu Alevi ve Kürt" siyasi aktörlerin ele geçirdiğini iddia ediyordu.