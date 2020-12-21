Son dakika: Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma! İmzalar atıldı

"Kardeş ülke Azerbaycan sigorta pazarının dünya ile ilgili entegre olma yolculuğunda Türk sigorta sektörü olarak tüm desteği vereceğiz. Yapılan mutabakat, Türk sigortacılığı açısından da bir milat olarak görülebilir. Kökleri Orta Asya'ya uzanan coğrafyamızdaki Türk Cumhuriyeti ülkelerinde ekonomik büyüme dikkati çekiyor. Bunu daha da sağlıklı ve istikrarlı hale getirmenin yolu ise güçlü bir sigorta sektörü inşa etmekten geçiyor. Bu nedenle Azerbaycan'la başlayan iş birliğimizi ilerleyen dönemde tüm Türk coğrafyasına genişletmeyi planlıyoruz."