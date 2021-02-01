MEB son dakika: 2021 öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Branş dağılımı ve kadro sayısı...

Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen vatandaşlar, bu yıl gerçekleştirilmesi beklenen öğretmen atamalarının hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. 2021 öğretmen atamalarına ilişkin son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2021 öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Branş dağılımı ve kadro sayısı nasıl olacak? İşte cevaplar...

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN? KADRO SAYISI...

2021 yılına ilişkin öğretmen atama takvimi henüz açıklanmadı. Bütçe çal��şmaları sonrası öğretmen atamaları için takvim ve kadro sayısı belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.