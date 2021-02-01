Son dakika: İzmir Karaburun'da korkutan deprem! 01 Şubat AFAD son depremler listesi...

İzmir'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan deprem, saat 16.10'da yerin 6.90 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER (01 ŞUBAT 2021)

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.01 16:10:15 38.9477 26.0635 9.8 -.- 4.7 4.7 EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 15:45:52 38.1230 27.4582 7.6 -.- 2.6 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) İlksel

2021.02.01 15:45:02 39.0900 26.1125 3.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.01 15:41:19 39.0022 26.1043 7.1 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.01 15:33:03 38.9442 25.9793 9.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.01 15:21:49 38.9503 26.0745 10.6 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.01 15:20:51 39.0080 26.0027 18.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel