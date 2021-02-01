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Son dakika | Denizli'de FETÖ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

haberi... 'de 'ne () yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 01.02.2021
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Son dakika | Denizli'de FETÖ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgüte üye olmak suçundan aranan ve hücre evlerinde saklandığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.C. ve T.R. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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