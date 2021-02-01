Sahte kimlikle yakalanmıştı! İşte kafa kesen DEAŞ’lı için istenen ceza

İstanbul'da sahte kimlikle yakalanarak tutuklanan DEAŞ üyesi yargılandığı mahkeme tarafından hapse mahkûm edilince itirafçı olmaya karar vererek savcılıkta 2012-2013 yıllarında Suriye'de örgüt adına işlediği cinayetleri itiraf etti. Savcılık itiraf sonrası kan donduran cinayetin detaylarını tespit edip vahşeti organize eden kişiyi yakalayıp tutuklayarak cezaevine gönderdi. Her satırı kan donduran soruşturma sonunda iki şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İ.Y. isimli DEAŞ'lı terörist 2017 yılında sahte kimlik ile yakalanmış, hakkında açılan dava kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp ceza almıştı. Tutuklu bulunan terörist daha sonra Silivri Cezaevi'nde bulunduğu sırada itirafçı olmaya karar verdi. İ.Y., örgüt adına Suriye'de yürüttüğü faaliyetleri bir bir anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu'nda tarafından ifadesi alınan İ.Y.'nin Muhammed Eşşami isimli bir kişinin kafasının kesilmek suretiyle infaz edilmesi olayının şüphelisi olduğu anlaşıldı.

"İNFAZI YAPAN BENİM"

İ.Y., ifadeleri arasında bu eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Terörist İ.Y., "Ben şu an 'DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında hükümlü olarak Silivri Cezaevi'nde bulunmaktayım. 2012 yılında kaçak yollarla Suriye'ye geçiş yaptım. 2012-2013 yılları içerisinde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdim. Bana izletilen video 8-9 yıl öncesinde çekilmiş bir videodur. Videoda, infaz yapan kişi benim.

"HERKES VİDEO ÇEKTİ, BEN BOĞAZINI KESTİM"

Bana infaz talimatını Ahmet Turan isimli şahıs verdi. Videoda kafasını kestiğim kişiyi yaralı olarak bulduk. Üzerinde patlayıcı özelliğe sahip ince bir kemer de vardı. Orada bu şahsın kendisini patlatmasından korktuk ve etkisiz hale getirdik. İnfaz sırasında orada bulunan herkes video çekiyordu. Ben de bu şahsın boğazını keserek infazı gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.

TUTUKLANDILAR

Terörist infazını gerçekleştirdiği kişinin hamile bir kadına tecavüz ettiğini iddia etti. Savcılık, videodaki kişinin İ.Y. olduğunu Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan aldığı raporla da kesinleştirdi. Şüpheli, 'Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme şüpheliyi üzerine atılı suçtan tekrar tutukladı. Savcılık talimatıyla yakalanan şüpheli A.T., ise ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken iki şüpjli hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

ESAD'IN ASKERİNİN KAFASINI KESTİLER

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli İ.Y.'nin tevil yollu ikrar içeren savunması, şüpheli İ.Y.'nin DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hükümlü olduğu anlatıldı. İddianamenin devamında şüpheli A.T.'nin dijital materyallerinin incelenmesi sonucu DEAŞ terör örgütü ile irtibatları hususunda yapılan tespitler, infaz eylemine dair video kaydına ilişkin inceleme tutanakları bir bütün olarak ele alındığında, şüphelilerin açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen istihbari bilgilere göre yabancı uyruklu olan M.Ş.'yi DEAŞ terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda Esad'ın askeri olduğu gerekçesi ile kafasını keserek infaz ettikleri ifade edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

Şüpheli İ.Y., tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan, cinayeti azmettiren ve organize ettiren Ebu Nur kod adlı A.T.'nin infaz eylemini organize ederek ve infaz eylemi esnasında propaganda içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. Tutuklu iki şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.