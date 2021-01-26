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Son dakika: Kayseri'de DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 3 kişi gözaltında

Son dakika haberine göre 'de ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021
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Son dakika: Kayseri'de DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 3 kişi gözaltında

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 3 kişinin kentte kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. DEAŞ adına 2013-2017 yıllarında Suriye'nin Hama, Humus ve Halep şehirlerinde faaliyette bulundukları öne sürülen Suriye uyruklu A.E, A.D. ve A.A. gözaltına alındı. Şüpheliler Kayseri Devlet Hastanesindeki Adli Tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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