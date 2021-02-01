İşte Akçay'ın açıklamaları:

1- Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli " HDP'nin bir terör sorunu olduğunu, adalet ve hukukun devreye girerek bölücülük ve terör yatağı HDP'nin kapatılması gerektiğini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yapmazsa MHP'nin Siyasi Partiler Kanunu uyarınca gerekeni yapacağını" söylemiştir.

2- Liderimizin HDP'nin kapatılması gerektiğine yönelik açıklamasından sonra terör destekçileri, Türkiye düşmanları ve bunların siyasetteki uzantıları CHP, İP, Deva, Gelecek partileri ve medyadaki iş birlikçileri organize şekilde MHP'ye ve Liderimize saldırmaya başlamıştır.

3- Liderimiz bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarla Milliyetçi-Ülkücü Hareket arasında hiçbir bağ olmadığını ifade etmesine rağmen terör destekçileri ve Zillet İttifakı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye çalışmıştır.

4- FETÖ'nün hamiliğini yapan ve sahibi olduğu Fitneçağ'da FETÖ elebaşı aleyhine yazan köşe yazarlarının işine son veren İP Milletvekili provokatör Ahmet Çelik ile terörist destekçisi CHP'li Özgür Özel FETÖ- PKK doğrultusunda MHP'ye ve Liderimize saldırmaktadır.