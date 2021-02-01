Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayında son dakika tutuklaması! Hasan Kiraz öldürüldü mü?

13 Mayıs 2017 tarihinde ortadan kaybolan Hasan Kiraz olayıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 23 yaşındaki Hasan Kiraz, bundan yaklaşık 4 yıl önce babasının yanından eve gidiyorum diyerek ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde ise, Hasan Kiraz ile ilgili gelişmeler yaşandı.