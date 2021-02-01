Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayında son dakika tutuklaması! Hasan Kiraz öldürüldü mü?
ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınında işlenen Hasan Kiraz olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 231 bin tl tazminat hakkı bulunan ve 4 yıldır haber alınamayan Hasan Kiraz öldürüldü mü? Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Hasan Kiraz olayıyla bağlantılı bir kişi tutuklandı.
13 Mayıs 2017 tarihinde ortadan kaybolan Hasan Kiraz olayıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 23 yaşındaki Hasan Kiraz, bundan yaklaşık 4 yıl önce babasının yanından eve gidiyorum diyerek ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde ise, Hasan Kiraz ile ilgili gelişmeler yaşandı.
Türkiye Hasan Kiraz'ı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tanımıştı. 2014 yılında geçirdiği kaza nedeniyle sağ tarafı felçli kalan Hasan Kiraz, geçirdiği trafik kazasının ardından sigorta şirketinden 231 bin liralık tazminat hak etti. Hasan Kiraz, tazminatı hesabına yatırıldıktan hemen sonra ortadan kayboldu.
Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hasan Kiraz'ın ağabeyi Hüseyin Kiraz yasadışı yollardan 23 yaşındaki gencin banka hesaplarına ulaştığını ve paranın bir kısmını çektiğini itiraf etti.
NİYAZİ DEMİRÖZ TUTUKLANDI
Polisteki soruşturmasında yaptığı suçları tek tek itiraf eden Niyazi Demiröz tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Demiröz, aileye aldığı sigorta parasını geri vereceğini söyledi.
AĞABEY HÜSEYİN KİRAZ SERBEST BIRAKILDI
Hasan Kiraz olayında gözaltına alınan isimlerden olan ağabey Hüseyin Kiraz, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
KORKUNÇ İDDİA
Niyazi Demiröz'ün eşi Süheyla Demiröz, Hasan Kiraz'ın ailesi için, 'Hasan'ı ölüm virajında döverek öldürdüler' iddiasını ortaya atmıştı. Aile bu suçlamaları reddetti. Yaklaşık 4 yıldır kendisinden haber alınamayan Hasan Kiraz'ın cinayeti kurban gittiği düşünülüyor.