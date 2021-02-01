Son dakika: İstanbul'da 4 katlı kaçak hastaneye baskın!

Kaçak hastanedeki bölümleri anlatan Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkili doktoru, "Esenyurt'ta bir kaçak muayenehaneye baskın yaptık, hep beraber. 4 katlı bir bina ve birçok bölümde muayenehaneler ve laboratuvarlar bulunuyor. Kan cihazı, otoklavlar, gerekli kimyasallar var. Aslında bir hastane gibi. Burası laboratuvar bölümü. Diğer yerlerde hasta kayıt ve muayenehaneler var. Nereden baksanız 10 tane oda vardı. Göz bölümü var. Gelen şikayetler üzerine Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri olarak denetime geldik. Gerekli işlemleri yapıyoruz şu anda" ifadelerini kullandı.