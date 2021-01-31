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Son dakika: Başkan Erdoğan'a suikasta giden 2 darbeci tutuklandı

Son dakika haberleri... 'Cumhurbaşkanına suikast' eylemine katılanlara hava üssünden mühimmat temin edenlere yönelik operasyon başlatıldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'a suikasta giden 2 darbeci tutuklandı

15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe teşebbüsü esnasında Cumhurbaşkanına yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine bizzat fiili olarak katıldıkları tespit edilen ve yapılan yargılamaları neticesinde ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Özel Kuvvetler ve MAK personellerine, kendilerinin kullanma yetkisinde bulunmayan ve askeri operasyonlarda çelik kapı ve güçlendirilmiş beton zeminleri / duvarları etkisiz hale getirme etkisi bulunan EOD mühimmatlarının ve çeşitli çaplarda yüklü miktarda (yaklaşık 55.000) merminin olağan ve olağanüstü hallerde uygulanması gereken prosedürlere aykırı şekilde teslim edilmesi konularında dahli bulunduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca operasyon başlatıldı.

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FETÖ'CÜLERE YARDIM ETMİŞLERDİ

Aktif görevde Astsubay M. G, Emekli Albay E. U. K. ve ihraç Üsteğmen F. Ş. Y. hakkında Anayasayı İhlal, Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçuna Yardım Etmek ile Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından gözaltı talimatı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonrasında Anayasayı ihlal suçundan Muvazzaf Astsubay M. G. ile Emekli Albay E. U. K. nın tutuklanmalarına karar verildi. İhraç Üsteğmen F. S. Y. nin ev hapsi uygulanarak adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

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