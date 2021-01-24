İzmir'deki operasyonda FETÖ'ye ağır darbe! 69 şüpheli itirafçı oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasında geçtiğimiz günlerde 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir TEM Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 200 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. İfadeleri peyderpey tamamlanan toplamda 180 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında tutuklanmaları istemiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 180 şüpheliden 111'i tutuklanırken, 69'u ilk kez hakimlik önünde etkin pişmanlıktan yararlanarak verdikleri ifadelerle adli kontrolle serbest bırakıldı. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken, 29 şüpheli ise firari durumda bulunuyor.

17 İTİRAFÇI EMNİYETTEN SERBEST KALDI

8 şüphelinin operasyon tarihinden hemen önce farklı birimlerce haklarında işlem yapıldığından, 1 şüphelinin vefat ettiği anlaşıldığından gözaltı kararı iptal edildi. Şüphelilerden 34'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ifade verdi. Bu isimlerden 17'si faydalı itirafçı olarak nitelendirilerek emniyetten serbest kaldı. 12'si ise tutuklanmaları talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 180 şüpheli arasında yer aldı. 5 şüphelinin ise tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgularında itirafçı oldukları öğrenildi.

ÖZTÜRK'ÜN EMİR SUBAYI DA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler arasında, FETÖ'nün darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi, dönemin Yüksek Askeri Şura Üyesi ve bu görevden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün 2014-2016 yılları arasında emir subaylığını yapan emekli Havacı Albay S.Ç.'nin de yer aldığı ortaya çıktı. Emekli Havacı Albay S.Ç. de tutuklanan 111 şüpheli arasında bulunuyor.

2 BİNE YAKIN ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki FETÖ'cülere yönelik düzenlenen son 14 operasyondaki bilanço belli oldu. Bu kapsamda toplamda bin 966 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Yürütülen operasyonlar kapsamında şüphelilerden 903'ü tutuklandı. 529'unun muvazzaf, 421'inin muvazzaf olmayan asker şahıs, 16'sının ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisidir olduğu belirtildi.

841 İTİRAFÇI

253 şüphelinin faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldı. 588 şüpheli ise tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimlikleri'nce ilk kez Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları nedeniyle adli kontrolle serbest bırakıldı.