20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP’nin İBB’de kadrolaşma belgesi ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
CHP’NİN İBB’DE KADROLAŞMA BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

’den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen , binlerce çalışan bir mesajla kapı önüne koyarken CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın büyükşehir belediyesinde kadrolaşmak için yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı , bir yandan İBB'de işçi kıyımı yaparken diğer taraftan İstanbul İl Başkanlığı, Büyükşehir'e partilileri doldurmak için düğmeye bastı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 39 İlçe Başkanlığı'na gönderilen yazıda, partiye ulaşan 'lerle ilgili talimat verildi.

İl Genel Sekreter Vekili Hale Özcömert Coşkun imzalı belgede, "İlçelerinize yapılan iş başvurularınızı daha önceden de ifade edildiği gibi İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yönlendirmesi; ancak ilçenizin referans olacağı CV'lerin dosyalarını 17 Eylül 2019 Salı günü saat: 19:00'a kadar İl Sekreterliğimize teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim" denildi. Yazıda, partiden referansı olanların İl Sekreterliği'ne, referansı olmayanların ise İBB'ye başvurmalarının talep edilmesi dikkat çekti.

KARACA PAYLAŞTI

Skandal belge Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sabah'ın haberine göre; Karaca attığı tweette, "İşe alımlarda, partizanlık yapmayacağını taahhüt eden Ekrem Bey. Bu yayınladığım belgeye verecek bir cevabınız var mı? CHP İL Örgütüne neden başvuru yapılıyor ve partiden referans isteniyor? Referans CV'ler neden İL Örgütünde toplanıyor ? Bir cevabınız varmı?" dedi.

CHP'LİLER DOLDURULACAK

Bu durum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehirde kadro şişkinliği olduğu yönündeki açıklamasını boşa çıkarttı. Belge, belediyeden mesaj yoluyla atılan binlerce kişinin yerine CHP İl ve İlçe Teşkilatları'nın referansıyla adam doldurulacağını kanıtladı.



CHP'ye 30 bin iş başvuru! İBB'de yeni işçi kıyımları kapıda CHP'YE 30 BİN İŞ BAŞVURU! İBB'DE YENİ İŞÇİ KIYIMLARI KAPIDA

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken bir adım daha İSTANBUL'DA EKREM İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN BİR ADIM DAHA
Ekrem İmamoğlu'nun hazırladığı liste CHP'yi karıştırdı EKREM İMAMOĞLU'NUN HAZIRLADIĞI LİSTE CHP'Yİ KARIŞTIRDI
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan 27 kişiye 1 ayda 804 bin TL maaş İSTANBUL'DA EKREM İMAMOĞLU'NDAN 27 KİŞİYE 1 AYDA 804 BİN TL MAAŞ
Mağdur işçi Ekrem İmamoğlu’na seslendi: Bana bunların açıklamasını yapsın MAĞDUR İŞÇİ EKREM İMAMOĞLU’NA SESLENDİ: BANA BUNLARIN AÇIKLAMASINI YAPSIN

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Ahmet Paşa Ahmet Paşa

Bu demokrasi 'ye aykırı ve anayasa mahkemesinden ve devletten cezalandırılması gerekir.Bu chp'in demokrasi ve adaletlen hic bir ilgisi olmamasının kanıtı.Aralarında teröristte bulunuyorsa chp'yi kapatma nedeni.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2019 13:51
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN