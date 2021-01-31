31 Ocak 2021, Pazar
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Mersin'de yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Son dakika haberine göre; 'in ilçesinde 1700 rakımlı Hacıalanı Yaylası'nda araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Giriş Tarihi: 31.01.2021
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Mersin'de yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre hafta içinde yaylaya çıkanlar, kar yağışının artmasından endişe duyup gece saatlerinde 4 otomobille ilçe merkezine ulaşmak üzere yola çıktı.

Ancak 4 otomobilin de kara saplanması sonucu, otomobillerde bulunan 8 kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşlar telefonla Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

Ekiplerce bölgeye sevk edilen iş makinesi tarafından yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı.

Kar yağışının sürdüğü yüksek rakımlı mahalle yollarının açık kalması için kar küreme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.

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