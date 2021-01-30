SON DAKİKA: Bugün yasak var mı? 30 Ocak Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Genelge yayımlandı

Son dakika... Bugün yasak var mı? Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da olup olmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Son 24 saatte 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi. Peki, bugün yasak var mı? 30 Ocak Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ikinci bir duyuruya kadar kısıtlamalar devam edecek. Buna göre, 29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı, 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama tam 56 saat sürecek.