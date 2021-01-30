SON DAKİKA: Bugün yasak var mı? 30 Ocak Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Genelge yayımlandı
Son dakika... Bugün yasak var mı? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmadığı merak ediliyor. Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 912 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 131 kişi yaşamını yitirdi. Peki, bugün yasak var mı? 30 Ocak Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte haberin detayları...
Son dakika... Bugün yasak var mı? Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da olup olmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Son 24 saatte 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi. Peki, bugün yasak var mı? 30 Ocak Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...
BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ikinci bir duyuruya kadar kısıtlamalar devam edecek. Buna göre, 29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı, 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama tam 56 saat sürecek.
HAFTA SONU NERELER AÇIK OLACAK?
İçişleri Bakanlığı, bugün saat 21.00'den 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince, vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi yerlerden temin edebileceğini anımsattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, bugün saat 21.00'de başlayıp 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sonlanacağı hatırlatıldı.
Daha önce çıkarılan genelgelerle, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçilerin bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı anımsatıldı.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+gel al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-00.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır."
ONLINE SİPARİŞ FİRMALARI AÇIK MI?
Açıklamada, online sipariş firmalarının da bugün, Cumartesi ve pazar günleri 10.00-00.00 saatleri arasında siparişlerini teslim edebileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir. Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz."