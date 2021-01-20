Normalleşme takvimi açıklandı mı? 2021 Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor?

Normalleşme takvimi, 2021 yılı içerisinde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Vaka sayılarında düşüş görülmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş, kısıtlamaların kalkacağı tarihi araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın kısıtlama ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, normalleşme takvimi belli oldu mu? 2021 Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 20.01.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 17:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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