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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Normalleşme takvimi açıklandı mı? 2021 Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? Normalleşme takvimi açıklandı mı? 2021 Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? Normalleşme takvimi, 2021 yılı içerisinde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Vaka sayılarında düşüş görülmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş, kısıtlamaların kalkacağı tarihi araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın kısıtlama ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, normalleşme takvimi belli oldu mu? 2021 Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 20.01.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 17:25
Normalleşme takvimi açıklandı mı? 2021 yılına girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, kısıtlamaların kalkacağı tarih oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kısıtlamaların kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında son gelişmeler araştırılıyor. Peki, normalleşme takvimi açıklandı mı? 2021 Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? KISITLAMALAR...
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların kalkacağı tarih henüz belli olmadı. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, kısıtlamaların Şubat ayının ikinci yarısı gibi kademeli olarak kaldırılacağı konuşuluyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine toplantısının gerçekleştirileceği tarih henüz duyurulmadı. Tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
15 ŞUBAT'TA KISITLAMALAR KALKACAK MI?
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son dakika açıklaması ile sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek,
"Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır." dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma günü 21.00'den pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin çok güçlü olduğunu gördüklerini söyledi.