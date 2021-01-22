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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih açıklandı mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları... Tarih açıklandı mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de uygulanan kısıtlamaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısının yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili vaka sayısında belli bir sayının altına düşmesi durumunda kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını açıklamıştı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 22.01.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 15:44
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Türkiye'de uygulanan kısıtlamalar sonucunda vaka sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı. Başkan Erdoğan'ın kısıtlamaların kaldırılacağı tarih ile ilgili yaptığı son açıklamanın ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Toplantının tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yılın ikinci Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklamasının ardından Kabine toplantısının tarihi araştırılmaya başlandı. Ancak, toplantının ne zaman yapılacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki hafta içi yapılması beklenen toplantının tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
KISITLAMALAR NE ZAMAN BİTECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vakaların belirli sayının altına düştüğünde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı henüz belli olmadı. İlerleyen günlerce gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından kısıtlama ile ilgili açıklama gelmesi bekleniyor.
KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklaması ile kafe ve restoranlar ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bu konuyla ilgili Kabine toplantımızda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var, bunu tekrar tersine çevirmek, bunun altına girmek istmiyoruz. Bu süreci dikkatle yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, gerekirse esneme yapılabilir." 23-24 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek. Buna göre, 23 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.