10 ay içinde sıcak yuvaya kavuşan Suriyeliler: Başkan Erdoğan'a minnet borcumuz var
AFAD öncülüğünde 12 STK’nın İdlib’de yapmayı planladığı 52 bin briket evden 27 bin 665’i tamamlandı. 10 ay içinde sıcak yuvaya kavuşan Suriyeliler, "Başkan Erdoğan'a minnet borcumuz var. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AFAD öncülüğünde 12 STK'nın (Kızılay, İHH, Sadakataşı, Deniz Feneri, Türkiye Diyanet Vakfı, Aziz Mahmut Hüdai Vakfı, Beşir Derneği, Şam Hayır Derneği, Fetihder, Kıyamder, Yedibaşak ve İDDEF) Mart 2020'de başlattıkları 'Bir aradayız, İdlib'in yanındayız' projesi kapsamında 52 bin briket ev yaptırılacak. Evlerin 27 bin 665'inin yapımı tamamlanırken, 25 bin 107 evin inşa çalışmaları ise sürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve gazeteciler, AFAD ile bölgeyi ziyaret ederek briket evlere yerleşenlerin mutluluklarını paylaştı.
HEDEF HAZİRANDA 52 BİN EV
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bağışladığı 107 kerpiç evin de bulunduğu bölgedeki siviller, Türkiye'nin insani yardımlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "En zor durumdayken bize uzanan yardım eli sayesinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Başkan Erdoğan'a minnet borcumuz var. Teşekkür ediyoruz" diyor.
Kayalıktan ibaret olan bölgede şimdi 3,8 milyon insan yaşıyor. Briket evler yapılana kadar çadırda kalıyorlar. Atme, Killi, Meshed Ruhin, Deyr Hassan, Tel Kerema, Şeyh Bahr, Babiska ve Bab el Hava bölgelerinde inşasına başlanan konutlar Suriyelilerin isteği doğrultusunda 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve avlu olarak 39 metrekareye projelendirildi.
Çatılarına 1 tonluk su depolarının da yerleştirildiği kalıcı konutlara, ilk etapta dezavantajlı aileler yerleştiriliyor. Haziran ayına kadar İdlib'de toplam 52 bin briket ev yapılması planlandı.
Briket evlerin yapımında Suriyeliler çalışıyor, böylelikle onlara istihdam sağlanıyor. Elektrik ise Türkiye'nin kurduğu güneş panelleri üzerinden kullanılıyor.
ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN DİYE...
İnsan Vakfı, İdlib'deki ailelere gıda, soba ve yakacak yardımlarında bulundu. Vakıf, yağmurdan olumsuz etkilenen ailelere battaniye, bot, mont ve çocuk kolisi dağıttı.
Cansuyu Derneği de 20 TIR'lık insani yardımı İdlib'e ulaştırdı.