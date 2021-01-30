10 ay içinde sıcak yuvaya kavuşan Suriyeliler: Başkan Erdoğan'a minnet borcumuz var

HEDEF HAZİRANDA 52 BİN EV

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bağışladığı 107 kerpiç evin de bulunduğu bölgedeki siviller, Türkiye'nin insani yardımlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "En zor durumdayken bize uzanan yardım eli sayesinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Başkan Erdoğan'a minnet borcumuz var. Teşekkür ediyoruz" diyor.