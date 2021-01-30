Son dakika: Dağlık Karabağ’daki Türk-Rus Ortak Merkezi görevde! Aliyev, Başkan Erdoğan'ı kutladı
Son dakika haberine göre Dağlık Karabağ’da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Türkiye ve Rusya’nın kurduğu Ortak Merkez bugün faaliyete başladı. Ortak gözetleme merkezinden ilk görüntüler geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam bölgesinde Türk-Rus ortak gözlem merkezinin açılışı nedeniyle Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Türkiye ve Rusya'nın kurduğu Ortak Merkez'in bugün faaliyete başladı. Ağdam'da kurulan Ortak Merkez'de Türk ve Rus askeri subayları birlikte görev yapacağı merkezden ilk görüntülere ulaşıldı.
ORTAK MERKEZLE İLGİLİ AÇIKLAMA BAKAN AKAR'DAN GELDİ
Ortak merkezin faaliyete geçeceğini Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanav ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020'de imzalamıştık.Ortak Merkez'in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.
Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez yarın (bugün) faaliyetlerine başlayacak.
Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı ortak merkezin bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanması büyük katkı sunacağına inanıyoruz.
Bir millet iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
ALİYEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TELEFON
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Aliyev'in Erdoğan'ı Ağdam'da kurulan Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi'nin açılması dolayısıyla tebrik ettiği ifade edildi.
Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi'nin bölgede uzun vadeli barış ve güvenliği sağlamaya hizmet edeceğinden emin olunduğunun vurgulandığı ve 10 Kasım'da imzalanan maddelerin yerine getirilmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği belirtildi.
Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla gelişmeye devam edeceği, işgalden kurtarılan bölgelerin imar çalışmalarında Türk şirketlerinin aktif katılımından memnuniyet duyulduğu da aktarıldı. Açıklamada ayrıca, iki liderin salgınla mücadelede karşılıklı desteğin önemini vurguladığı ifade edildi.