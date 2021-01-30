'EMRE İTAATSİZLİK EDENİ İNFAZ EDERİM'

Gerekçeli kararda, o gece karargahta darbe karşıtı askerler ile dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın rehin alınması ve tutuldukları odada yaşananlar birçok sanık ve tanık ifadelerine dayandırılarak ayrıntılı şekilde yer aldı. Rehin alınan kişilerin eski Albay Erkan Öktem'in emriyle tutuldukları salona götürüldüğünü anlatan tanık, "Erkan Öktem, 'karşı koyanları vurun' emri verdi. Öktem, emrin uygulanması için 'emrime itaatsizlik edeni sorgusuz infaz ederim' dedi" ifadelerini kullandı. Aynı tanık, Turgut Aslan ile koruması Hasan Gülhan'ın vurulması ile ilgili de, "İsmini bilmediğim Terörle Mücadele Bölge Müdürüne, Erkan Öktem, kendilerine yardım etmesini söyledi. O da kabul etmedi. Sonra Terörle Mücadele Bölge Müdürü'nün ensesine beylik tabancasıyla ateş edildiği görüldü. Şoförünü de hazır kıtaya götürerek orada infaz edildiğini şu an ismini hatırlayamadığım arkadaşımdan duydum" şekline anlattı.

'GİTTİĞİNİZ YERDE TUVALET İHTİYACINIZ OLMAYACAK'

Gerekçeli kararda, sanık Erkan Öktem'in rehin tutulanları infaz için salondan çıkarttığı, bu anların güvenlik kamera görüntüleriyle de sabit olduğu anlatıldı. İnfazdan son anda kurtulan Albay Güven Şaban'ın tuvalete gitmek istemesi üzerine Öktem'in 'gittiğiniz yerde tuvalet ihtiyacınız olmayacak' diyerek rehineleri infaz için götürdüğünün dosyada tüm delillerle sabit olduğu anlatılarak, sanık Erkan Öktem'in Hasan Gülhan ve Turgut Aslan'ı saygı nöbetçisi odasında MP-5 silah ile vurduğu vurgulandı.