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Pençe Kaplan Harekâtı’nda bomba getiren kadın terörist havada vuruldu

'ın Haftanin Vadisinde sürdürülen Pençe Kaplan Harekâtında, teröristlerin havadan paramotorlu saldırısının önlendiği ortaya çıktı. Bomba getiren kadın terörist paramotorla yaklaşırken havada etkisiz hale getirildi ve eteklerine düştü.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Pençe Kaplan Harekâtı’nda bomba getiren kadın terörist havada vuruldu

'ın Haftanin Vadisinde sürdürülen ve çok sayıda askeri personelimizin görev aldığı Pençe Kaplan operasyonunda, Mehmetçiğin dikkati sayesinde, teröristlerin havadan paramotorlu saldırısının önlendiği ortaya çıktı.

SABAH, PKK'da hain bir saldırı için görevlendirilen ve 150 kilogram bomba ile tıpkı 'da denedikleri gibi paramotor adlı uçuş aracıyla gelmekte olduğu sırada imha edilen kadın teröriste ilişkin çarpıcı bilgilere ulaştı.

KADIN TERÖRİST HAVADA İMHA EDİLDİ

Geçen yıl 12 Temmuz'da meydana gelen olayda, "" kod adlı kadın terörist Hediye Çerçi, örgütün 'den getirdiği bir paramotora 150 kiloluk bomba yükleyerek, Dağında konumlanan 40 kişilik timin üzerine atmak için havalandı. Gözetleme yapan tim, paramotoru önce sandı. İHA olmadığını anlayınca siper alan keskin nişancılar, yoğun ateşe tuttuğu paramotorun üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Parçalanan paramotor ve kadın terörist, eteklerine düştü.

2015'TE TERÖRİST OLMUŞ

Kadın teröristin 2015'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'nin kuzeyindeki 'nin askeri kamplarında maket uçak, paramotor gibi hava araçlarıyla askeri üs bölgeleri ve karakollara yönelik nasıl ve ne şekilde saldırı düzenleneceğine dair sözde branş eğitimi aldığı ve PKK'nın silahlı kadın yapılanması YJA-Star bünyesinde oluşturulan sözde içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Örgütün paramotor, bombalı maket uçak ve drone birimindeyken, kaçarak teslim olan A.D adlı kadın teröristte, Hediye Çerçi'yi fotoğrafından teşhis etti.

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