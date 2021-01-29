29 Ocak 2021, Cuma
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Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı

, PKK'ya yardım ve yataklık yapan bir kişinin 'a kaçmak isterken yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Şahıs, İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021
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Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir kişi Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Daha önce terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirlenen şahıs, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

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