WhatsApp’ın yenilik olarak sunduğu “yüz tanıma” ve “parmak izi” teknolojileri gizlilik tartışmalarını alevlendirdi
WhatsApp kullanıcılara dayattığı gizlilik güncellenmesini ileri bir tarihe erteleyerek eleştirilerden kaçmaya çalıştı. Süreçte kullanıcılar BİP gibi yerli ve milli uygulamaları tercih etti. WhatsApp’ın Web ve Masaüstü'nde yüz tanıma ve parmak iziyle giriş dönemi başlatması gizlilik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Öyle ki teknoloji devlerinin kullanıcıların yüz tarama ve parmak izi bilgilerini elde etmesi mahremiyet açısından tehlike arz ediyor.
Son dönemlerde gizlilik sözleşmesiyle gündeme gelen şirket iOS ve Android kullanıcıları için biyometrik güvenlik önlemlerini WhatsApp Web sürümünde de aktif hale getiriyor.
Yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle büyük tepki toplayan ve geri adım atmak durumunda kalan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını Telegram başta olmak üzere alternatif uygulamalara kaptırırken, diğer yandan "yeni özellikler" ile kendini kurtarma peşinde.
Uygulamada uzun zamandır bulunan ve kullanıcıların yüz ya da parmak iziyle de sohbet kayıtlarına erişim imkanı sunan özellik bu kez bilgisayarlara geliyor.
Kullanıcılar, bilgisayardan WhatsApp'a erişim sağladıklarında şu an QR kodu taratması gerekiyor. Ancak yeni sistemde bu gerekli olmayacak ve webcam ya da parmak izi tarayıcısı olan bir bilgisayar söz konusu olduğunda QR kodsuz WhatsApp'a erişim mümkün olacak.
WhatsApp Web'e girenler dilerse yüz tanıma özelliğini kullanarak sohbetlerine ulaşacak, dilerse de bilgisayarının ekran kilidini sağlayan parmak izi tarayıcısını kullanabilmeleri mümkün olacak. Bu yeni özelliklerin aktif olmasıyla birlikte WhatsApp'a bilgisayardan erişim için telefonlar gerekmeyecek.
Şirketten yapılan yazılı açıklama ise şöyle:
"Bunu yapmak için, cep telefonu işletim sisteminde bulunan yüz veya parmak iziyle kilit açma özelliğinden yararlanıyoruz. WhatsApp Web veya masaüstü uygulamasını WhatsApp hesabınıza bağlamak için şimdi yüzünüzü veya parmak izi kilidini kullanmanız istenecek."
TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ
Öte yandan tahtını alternatif uygulamalara kaptıran WhatsApp'ın getirdiği bu yenilik, gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Öyle ki teknoloji devlerinin kullanıcıların yüz tarama ve parmak izi bilgilerini elde etmesi mahremiyet açısından tehlike arz ediyor. Sosyal medya şirketleri, kullanıcılarını bilgilendirmeden özel verileri 3. kişilere sattıkları için birçok kez skandallarla gündeme gelmişti.