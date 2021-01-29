29 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri WhatsApp’ın yenilik olarak sunduğu “yüz tanıma” ve “parmak izi” teknolojileri gizlilik tartışmalarını alevlendirdi

WhatsApp’ın yenilik olarak sunduğu “yüz tanıma” ve “parmak izi” teknolojileri gizlilik tartışmalarını alevlendirdi

kullanıcılara dayattığı gizlilik güncellenmesini ileri bir tarihe erteleyerek eleştirilerden kaçmaya çalıştı. Süreçte kullanıcılar BİP gibi yerli ve milli uygulamaları tercih etti. WhatsApp’ın Web ve Masaüstü'nde yüz tanıma ve parmak iziyle giriş dönemi başlatması gizlilik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Öyle ki teknoloji devlerinin kullanıcıların yüz tarama ve bilgilerini elde etmesi mahremiyet açısından tehlike arz ediyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
ABONE OL
WhatsApp’ın yenilik olarak sunduğu “yüz tanıma” ve “parmak izi” teknolojileri gizlilik tartışmalarını alevlendirdi

Son dönemlerde gizlilik sözleşmesiyle gündeme gelen şirket ve Android kullanıcıları için biyometrik güvenlik önlemlerini Web sürümünde de aktif hale getiriyor.

Yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle büyük tepki toplayan ve geri adım atmak durumunda kalan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını başta olmak üzere alternatif uygulamalara kaptırırken, diğer yandan "yeni özellikler" ile kendini kurtarma peşinde.

Uygulamada uzun zamandır bulunan ve kullanıcıların yüz ya da parmak iziyle de sohbet kayıtlarına erişim imkanı sunan özellik bu kez bilgisayarlara geliyor.

Kullanıcılar, bilgisayardan WhatsApp'a erişim sağladıklarında şu an QR kodu taratması gerekiyor. Ancak yeni sistemde bu gerekli olmayacak ve webcam ya da tarayıcısı olan bir bilgisayar söz konusu olduğunda QR kodsuz WhatsApp'a erişim mümkün olacak.

'e girenler dilerse yüz tanıma özelliğini kullanarak sohbetlerine ulaşacak, dilerse de bilgisayarının ekran kilidini sağlayan parmak izi tarayıcısını kullanabilmeleri mümkün olacak. Bu yeni özelliklerin aktif olmasıyla birlikte WhatsApp'a bilgisayardan erişim için telefonlar gerekmeyecek.


Şirketten yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

"Bunu yapmak için, cep telefonu işletim sisteminde bulunan yüz veya parmak iziyle kilit açma özelliğinden yararlanıyoruz. WhatsApp Web veya masaüstü uygulamasını WhatsApp hesabınıza bağlamak için şimdi yüzünüzü veya parmak izi kilidini kullanmanız istenecek."


TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Öte yandan tahtını alternatif uygulamalara kaptıran WhatsApp'ın getirdiği bu yenilik, gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Öyle ki teknoloji devlerinin kullanıcıların yüz tarama ve parmak izi bilgilerini elde etmesi mahremiyet açısından tehlike arz ediyor. şirketleri, kullanıcılarını bilgilendirmeden özel verileri 3. kişilere sattıkları için birçok kez skandallarla gündeme gelmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Telegram'dan flaş WhatsApp hamlesi! WhatsApp sohbetleri Telegrama nasıl taşınacak? TELEGRAM'DAN FLAŞ WHATSAPP HAMLESİ! WHATSAPP SOHBETLERİ TELEGRAMA NASIL TAŞINACAK?
WhatsApp virüsüne dikkat! Bildirimler üzerinden kontrol ediyorlar WHATSAPP VİRÜSÜNE DİKKAT! BİLDİRİMLER ÜZERİNDEN KONTROL EDİYORLAR
WhatsApp ne yapmak istiyor? WhatsApp sözleşmesi aktif olacak mı? Milyonlarca kullanıcıya flaş uyarı WHATSAPP NE YAPMAK İSTİYOR? WHATSAPP SÖZLEŞMESİ AKTİF OLACAK MI? MİLYONLARCA KULLANICIYA FLAŞ UYARI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA