WhatsApp Web'e girenler dilerse yüz tanıma özelliğini kullanarak sohbetlerine ulaşacak, dilerse de bilgisayarının ekran kilidini sağlayan parmak izi tarayıcısını kullanabilmeleri mümkün olacak. Bu yeni özelliklerin aktif olmasıyla birlikte WhatsApp'a bilgisayardan erişim için telefonlar gerekmeyecek.





Şirketten yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

"Bunu yapmak için, cep telefonu işletim sisteminde bulunan yüz veya parmak iziyle kilit açma özelliğinden yararlanıyoruz. WhatsApp Web veya masaüstü uygulamasını WhatsApp hesabınıza bağlamak için şimdi yüzünüzü veya parmak izi kilidini kullanmanız istenecek."