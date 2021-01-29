Türkiye genelinde bu akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, kısıtlama ile ilgili tüm detayları duyurdu.

İşte İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama:

Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.

Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.